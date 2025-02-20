القائد العام يصل ولاية نهر النيل ويتفقد الفرقة الثالثة مشاة

ضمن جولاته التفقدية للتشكيلات العسكرية، تفقد السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الخميس، الفرقة الثالثة مشاة بشندي.

وحيّا سيادته صمود ضباط وضباط صف وجنود الفرقة والمستنفرين الذين استجابوا لنداء الوطن وانخرطوا في صفوف القوات المسلحة لمجابهة هذا التمرد ودحره وتحرير البلاد من دنس مليشيا آل دقلو الإرها_بية،

كما تفقد سيادته المضبوطات التي استلمتها القوات المسلحة من المليشيا المتمردة بمصفاة الجيلي، مشيدًا ببسالة القوات في الدفاع عن مقدرات الوطن.