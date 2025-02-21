لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر الشروع في ترحيل الأجانب مطلع الأسبوع القادم

عقدت لجنة أمن ولاية الخرطوم اجتماعاً موسعاً برئاسة والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة حضره وفد اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية وأعضاء لجنة التنسيق الإعلامي.

واستمع الاجتماع إلى تقارير حول الأوضاع العسكرية والأمنية والتقدم الكبير الذي تحرزه معركة الكرامة على كافة الجبهات داخل ولاية الخرطوم.

وأشاد الاجتماع بالدور الرائد للمقاومة الشعبية وتواجد مستنفريها في الصفوف الأمامية فضلا عن إسناد الجهاز التنفيذي في أعمال استعادة الحياة والخدمات.

في الأثناء أشادت لجنة الأمن بمستوى التنسيق المحكم للأداء الإعلامي الذي تقوده لجنة التنسيق الإعلامي المكونة من الأجهزة العسكرية والمدنية لإدارة الإعلام في ظل الحرب وتنظيم عمل الإعلام الداخلي وأجهزة الإعلام العالمية بما يتوافق مع السيادة الوطنية والتركيز على مجهودات توفير الخدمات وإبراز الجهود المبذولة في هذا الاطار والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا في حق المواطنين العزل.

من جهة أخرى قررت اللجنة الشروع في تنفيذ قرار إبعاد الأجانب من ولاية الخرطوم اعتباراً من الأسبوع القادم بعد تقارير أكدت عدم التزام الأجانب بالقوانين التي تنظم .الوجود الأجنبي وشراكتهم في الجرائم ضد الدولة

فيما أطمأن الاجتماع على انخفاض معدلات الجريمة بعد اطلاعه على التقرير الجنائي. كما أشاد الاجتماع بالإنجازات التي ظلت تحققها الخلية الأمنية بإلقاء القبض على عصابات متخصصة بحوزتها أكثر من ١٣ طن نحاس تمت سرقتها من كوابل ومحولات الكهرباء.

كما أجازت اللجنة خطة تأمين شهر رمضان متضمنة الأسواق وحركة المرور وتأمين دُور العبادة.