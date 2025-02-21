وفد اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية يواصل طوافه على مقار المؤسسات العسكرية بولاية الخرطوم

واصل وفد اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية طوافه على مقار المؤسسات العسكرية بولاية الخرطوم، والتي صمدت وتصدت لمليشيا ال دقلو.

قدم وفد اللجنة برئاسة اللواء الركن عبدالرحمن عبدالحميد الخميس، التهاني والتبريكات لقائد منطقة ام درمان العسكرية بسلاح المهندسين وكان في استقبالهم سعادة اللواء الركن ظافر عمر.

وقال اللواء الركن عبدالرحمن عبدالحميد قال ان تضحيات وبسالة الجنود بسلاح المهندسين مثلت حائط الصد المنيع الذي تكسرت عنده كل محاولات المليشيا، مشيرا الي تلاحم القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى والمستنفرين في حرب الكرامة ضد العدو الغاشم ، مبينا أن هذه مسيرة سيخلدها التاريخ للاجيال القادمة.

وقال قائد منطقة ام درمان العسكرية اللواء الركن الظافر عمر، ان ما قدمه المقاتلون بكل تشكيلاتهم ووحداتهم العسكرية المختلفة هو واجب مقدس بتنفيذ قسم الولاء للدولة .

وفي منحى آخر زار الوفد أكاديمية نميري العسكرية العليا وكان في استقبالهم اللواء ركن حافظ النور زكريا الذي امتدح دور المقاومة الشعبية في تلاحمهم مع القوات المسلحة والأجهزة النظامية الاخرى، مشيرا إلى أن المليشيا استهدفت المواطنين وليس الجيش في حربهم لذلك كان هذا التدافع حماية الأرض والعرض.

سونا