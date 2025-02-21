الصحة النيابية تزور مستشفيات البشير!

زارت لجنة الصحة النيابية، مستشفيات البشير للاطلاع على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والوقوف على التحديات التي تواجهم، بهدف العمل على إيجاد حلول لها وتحسين مستوى الرعاية الصحية.

وأكد الشطناوي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة “الصحة النيابية ” لواقع القطاع الصحي في الأردن، مشددًا على أهمية مستشفى البشير كصرح طبي عريق يبذل جهودًا كبيرة في تقديم خدمات طبية متميزة.

وشدد على ضرورة دعم المستشفى وتعزيز القطاع الصحي بشكل عام من خلال تأهيل الكوادر الطبية والتمريضية لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى.

وشارك في الزيارة النواب هايل عايش، ميسون القوابعة، عبد الهادي البريزات، وحياة المسيمي، حيث أكدوا أهمية رفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية، ودعم المستشفى وفق الإمكانات المتاحة، لضمان تحسين مستوى الخدمات الصحية.

من جانبه، استعرض مدير مستشفى البشير، الدكتور علي العبداللات، أبرز التحديات التي تواجه المستشفى، وفي مقدمتها الضغط الكبير على البنية التحتية، ونقص بعض الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى الحاجة لصيانة عدد من المباني، مرجعًا هذه التحديات إلى النمو السكاني المتزايد وارتفاع عدد حالات التحويل من المستشفيات الأخرى.

وأكد العبداللات أن إدارة المستشفى تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على إيجاد حلول لهذه التحديات، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية.

msn – عمّان – محمد عشا