سفير السودان بالهند يقدم أوراق اعتماده لرئيسة الجمهورية “دروبادي”

ونقل السيد السفير تحيات فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان إلى فخامة الرئيسة مورمو وإلى حكومة وشعب الهند، وعبر عن اعتزاز السودان حكومةً وشعباً بالعلاقات التاريخية التي تجمعه مع الهند، مؤكداً اهتمام القيادة السودانية بتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، خاصةً في ظل استشراف السودان مرحلة إعادة الإعمار في الفترة المقبلة مع توالي انتصارات القوات المسلحة في حربها ضد الميليشيا المتمردة، وقال إن السودان يتطلع إلى خلق شراكة قوية مع الهند في جهود إعادة إعمار البنى التحتية وتأهيلها.