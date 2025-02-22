سياسية
سفير السودان بالهند يقدم أوراق اعتماده لرئيسة الجمهورية “دروبادي”
قدم السفير د.محمد عبدالله على التوم، الخميس، أوراق اعتماده لفخامة رئيسة الهند دروبادي مورمو سفيراً فوق العادة للسودان ومفوضاً لدى جمهورية الهند، بالقصر الرئاسي بنيودلهي
ونقل السيد السفير تحيات فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان إلى فخامة الرئيسة مورمو وإلى حكومة وشعب الهند، وعبر عن اعتزاز السودان حكومةً وشعباً بالعلاقات التاريخية التي تجمعه مع الهند، مؤكداً اهتمام القيادة السودانية بتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، خاصةً في ظل استشراف السودان مرحلة إعادة الإعمار في الفترة المقبلة مع توالي انتصارات القوات المسلحة في حربها ضد الميليشيا المتمردة، وقال إن السودان يتطلع إلى خلق شراكة قوية مع الهند في جهود إعادة إعمار البنى التحتية وتأهيلها.
وعبرت فخامة رئيسة الهند السيدة دروبادي، من جانبها، عن ترحيبها بالسيد السفير وأنه سيجد كل التعاون من الحكومة الهندية في جهوده لتطوير العلاقات الثنائية بالنظر إلى ما يجمع الشعبين من أوجه تشابه، فضلاً عن الروابط التاريخية بين البلدين متمنيةً للسفير التوفيق.
سونا