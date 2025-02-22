وزير الداخلية يشجب الموقف الكيني لمساسه بأمن واستقرار السودان

شجب وزير الداخلية الفريق شرطة خليل باشا سايرين، موقف الحكومة الكينية باستضافة عناصر المليشيا الارهابية المتمردة واشخاص متحالفين معها على اراضيها للاضرار بأمن واستقرار السودان، واصفا الموقف الكيني بانه يمس بوحدة السودان ولا يحترم العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين، فضلا عن مخالفته لمباديء الاتحاد الأفريقي ومواثيق الامم المتحدة.

واشاد الوزير خلال حديثه للمؤتمر التنويري الرابع عشر لوزارة الثقافة والاعلام الذي تنظمه وكالة السودان للأنباء والذي استضاف اليوم قوات حماية الحياة البرية، بانتصارات القوات المسلحة والقوات المساندة لها في كافة المحاور.

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