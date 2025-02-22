غامبيا تؤكد التزامها بدعم جهود إحلال السلام في السودان ومساندة الحكومة لاستعادة الاستقرار

أكدت غامبيا التزامها بدعم جهود إحلال السلام في السودان، واستعدادها لمساندة الحكومةالسودانية من أجل استعادة الاستقرار في السودان والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، مدير جهاز المخابرات العامة، بالرئيس الغامبي، أداما بارو، في العاصمة بانجول، وذلك خلال مشاركته في احتفالات غامبيا بعيدها الوطني بدعوة من مدير المخابرات الغامبي.

وقدم الفريق أول مفضل للرئيس الغامبي تنويراً حول تطورات الأوضاع في السودان، مسلطاً الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد المواطنين، بدعم من بعض دول الاقليم، وانعكاسات هذه الأحداث السلبية على الاستقرار الإقليمي والدولي.

ونقل الفريق أول مفضل للرئيس الغامبي تحيات رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وتمنياته لدولة غامبيا وشعبها بالتقدم والازدهار، مقدماً أحر التهاني بمناسبة العيد الوطني لغامبيا.

كما أكد حرص السودان على تحقيق السلام، واستعادة الاستقرار، وإعادة إعمار ما دمرته

الحرب، معرباً عن تطلع الحكومة السودانية لدعم غامبيا لموقفها في المنابر الإقليمية والدولية.

وقد عبر الرئيس الغامبي عن شكره وتقديره لمشاركة السودان في هذه المناسبة، مشيداً بمتانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، مؤكدا التزام بلاده ومساندتها لدعم جهود احلال السلام والاستقرار في السودان والمنطقة.

سونا