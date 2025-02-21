الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة:- إنتاج مصنعي الجوازات يتجاوز ال 2 مليون جواز الكتروني

قال العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية إن إنتاج مصنعي الجوازات ببورتسودان وعطبرة بلغ 2,136,270 مليونان ومائة ستة وثلاثون ألفا ومائتان وسبعون جوازا الكترونياً تمت معاملاتها بمختلف نوافذ الخدمة داخل وخارج البلاد.