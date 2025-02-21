قرعة دوري أبطال أفريقيا تذكر الأهلي بعقدة “أم درمان”

أسفرت قرعة دور ربع نهائي لدوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت الخميس بالعاصمة القطرية الدوحة، عن وقوع الأهلي في مواجهة الهلال السوداني.وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد أن جمع 10 نقاط خلال مشواره بدور المجموعات، ليواصل مشواره في ‏المنافسة على اللقب.‏

ويعد المارد الأحمر هو البطل التاريخي لتلك المسابقة التي توج بها 12 مرة، وهو حامل لقب آخر نسختين.ويملك الأهلي والهلال تاريخا طويلا من المواجهات المباشرة بين الطرفين، ولكن تبقى النقطة الأهم أن المادر الأحمر لم يستطيع تحقيق الفوز ولا مرة على الهلال في السودان.

والتقى المارد الأحمر بنظيره السوداني، وفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، 12 مرة فاز الفريق المصري 5 مرات، والهلال 3، فيما حكم التعادل 4 مناسبات.

وكانت البداية في نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987 بشكلها القديم، حيث تعادلا سلبيا في أم درمان قبل أن يفوز الأهلي في القاهرة 2-0.

والتقى الفريقان من جديد عام 2004، فاز الهلال 1-0 ذهابا في القاهرة، وتعادلا سلبيا خلال مواجهة الإياب بالسودان.

وتجدد اللقاء في 2007، حيث فاز الأهلي 2-0 في القاهرة، وتلقى هزيمة مريرة 3-0 في أم درمان.

وفي 2019، فاز الأهلي 2-1 خلال منافسات دور المجموعات، وتعادلا في السودان بهدف لكل منهما.

أما في نسخة 2022، ففاز الأهلي 1-0 بالقاهرة وتعادلا سلبيا في السودان.

وخلال 2023، فاز الهلال السوداني 1-0 في أم درمان، قبل أن ينتصر الأهلي 3-0 في ختام دور المجموعات بالقاهرة.

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