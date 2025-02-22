شرطة ولاية الجزيرة تستقبل قافلة الإسناد والعطاء الدعوي للمناطق المحررة

إستقبل اللواء شرطة/ عبد الإله علي أحمد مدير شرطة ولاية الجزيرة قافلة الإسناد والعطاء الدعوي للمناطق المحررة تحت شعار (إعمارا للقلوب وإحياءا للقيم ).

مدير شرطة الولاية أكد أهمية التنسيق المشترك بين الشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والعدلية في تحقيق أهداف العملية الأمنية لاسيما بأن الإنتصارات الأخيرة للقوات المسلحة والأجهزة النظامية المساندة لها مهد لإفتتاح قوات الشرطة علي المناطق التي تم تحريرها من دنس المليشيا المتمردة وإضطلاعها بمهامها الأمنية والجنائية وإستئناف عملية تقديم خدمات المرور والسجل المدني والجوازات للمواطنين بتلك المناطق مضيفا بأن الشرطة تودي واجبها بمسئولية ومهنية عالية وتعمل علي إنفاذ حكم القانون وبسط هيبة الدولة.

مبينا أن القوافل الدعوية تحي القيم الدينية السمحة وتعمل علي إرساء دعائم التكافل والتعاون في المجتمع وفضل الجهاد في سبيل الوطن والواجب إيمانا منها أن الدين أحد ركائز رتق النسيج المجتمعي والدعوة للتعايش السلمي