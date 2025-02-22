سياسية

القوى السياسية والمدنية السودانية خلال اجتماع أديس أبابا: ندين الجرائم التي ارتكبتها ميلشيا الدعم السريع

2025/02/22
home 223
الدعم السريع
بدعوة من رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى… القوى السياسية والمدنية السودانية خلال اجتماع أديس أبابا لمشاورات الحوار السوداني – السوداني:
– ندين الجرائم التي ارتكبتها ميلشيا الدعم السريع باستهداف المدنيين والأعيان المدنية واستمرار حصار مدينة الفاشر بدعم من دولة الإمارات وبعض الدول الإفريقية
– نرفض التدخلات الخارجية التي تسعى لتعقيد أزمة البلاد والنيل من وحدتها ونرفض أن يكون المشاركين فيما يسمى ” ميثاق التأسيس” جزء من الحوار السوداني.
الجزيرة – السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/02/22