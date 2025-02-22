القوى السياسية والمدنية السودانية خلال اجتماع أديس أبابا: ندين الجرائم التي ارتكبتها ميلشيا الدعم السريع

– ندين الجرائم التي ارتكبتها ميلشيا الدعم السريع باستهداف المدنيين والأعيان المدنية واستمرار حصار مدينة الفاشر بدعم من دولة الإمارات وبعض الدول الإفريقية

– نرفض التدخلات الخارجية التي تسعى لتعقيد أزمة البلاد والنيل من وحدتها ونرفض أن يكون المشاركين فيما يسمى ” ميثاق التأسيس” جزء من الحوار السوداني.

الجزيرة – السودان