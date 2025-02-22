سياسية
القوى السياسية والمدنية السودانية خلال اجتماع أديس أبابا: ندين الجرائم التي ارتكبتها ميلشيا الدعم السريع
بدعوة من رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى… القوى السياسية والمدنية السودانية خلال اجتماع أديس أبابا لمشاورات الحوار السوداني – السوداني:
– ندين الجرائم التي ارتكبتها ميلشيا الدعم السريع باستهداف المدنيين والأعيان المدنية واستمرار حصار مدينة الفاشر بدعم من دولة الإمارات وبعض الدول الإفريقية
– نرفض التدخلات الخارجية التي تسعى لتعقيد أزمة البلاد والنيل من وحدتها ونرفض أن يكون المشاركين فيما يسمى ” ميثاق التأسيس” جزء من الحوار السوداني.
الجزيرة – السودان