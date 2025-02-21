سياسية
الأعيسر: ببالغ الحزن والأسى، أتقدم بأحر التعازي للشعب السوداني ولأسرة فقيد الوطن الشاعر محمد علي عبد المجيد
ببالغ الحزن والأسى، أتقدم بأحر التعازي للشعب السوداني ولأسرة فقيد الوطن الشاعر محمد علي عبد المجيد.
وبهذا المصاب الجلل، فقد السودان أحد أبرز رموز الوطنية والإخلاص.
لقد كان دعمه المتواصل لجيشنا الباسل وشحذ الهمم علامة بارزة على التفاني في خدمة بلاده وشعبه، وكان مصدر فخر واعتزاز للجميع.
أسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته والشعب السوداني الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
خالد الإعيسر