الأعيسر: ببالغ الحزن والأسى، أتقدم بأحر التعازي للشعب السوداني ولأسرة فقيد الوطن الشاعر محمد علي عبد المجيد

‏ببالغ الحزن والأسى، أتقدم بأحر التعازي للشعب السوداني ولأسرة فقيد الوطن الشاعر محمد علي عبد المجيد.

‏وبهذا المصاب الجلل، فقد السودان أحد أبرز رموز الوطنية والإخلاص.

‏لقد كان دعمه المتواصل لجيشنا الباسل وشحذ الهمم علامة بارزة على التفاني في خدمة بلاده وشعبه، وكان مصدر فخر واعتزاز للجميع.

‏أسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته والشعب السوداني الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب.

‏إنا لله وإنا إليه راجعون.

‏خالد الإعيسر