النياش.. رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتفقد معسكر القوات الخاصة ويشارك في التدريب – صور

تفقد اليوم السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يرافقه كل من مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين معسكر القوات الخاصة.

و فد أشاد سيادته بالتضحيات التي يقدمها ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض وصون مكتسبات البلاد، ودحر مليشيا آل دقلو الإرهابية.

كما قدم واجب العزاء في فقيد القوات المسلحة والشعب السوداني المساعد محمد علي عبدالمجيد، محيياً شهداء القوات المسلحة والقوات النظامية من قوات الشرطة وجهاز المخابرات والمواطنين الذين لبوا نداء الوطن دفاعاً عن سيادته وعزته وكرامته.