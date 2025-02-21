إتفاقية لتقديم خدمات طبية للسودانيين في مصر

تم التوقيع على عقد خدمة علاجية (بطاقات التخفيض “عافية”) بين سفارة السودان بالقاهرة وشركة “أكسون هيلث تك”، بهدف توفير خدمات طبية متميزة للسودانيين المقيمين في جمهورية مصر العربية. وذلك يوم الجمعة.

وحضر وزير الخارجية الدكتور علي يوسف مراسم التوقيع، التي أقيمت بفندق (هيلنان مارك لاند) في التجمع الخامس. وأثنى الوزير على دور المستشارية الطيبة بالقاهرة في توفير الخدمات الطبية للسودانيين في مصر.

كما أشار الوزير إلى الإنجازات التي حققتها وزارة الصحة في كافة المجالات، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في المجالات الطبية. وأبدى تفاؤله بانتهاء الحرب في السودان خلال ثلاثة شهور المقبلة.

أشاد دكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الإتحادي بمبادرة المستشارية الطيبة بالقاهرة، التي تهدف إلى علاج المرضى السودانيين بمصر. كما أشاد الوزير بالرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته على الخدمات الجليلة المقدمة لمساعدة السودانيين المتأثرين بالحرب في مصر.

من جانبه، أكد الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان بالقاهرة، سعي السفارة لإيجاد الفرص المتاحة في مجال العلاج والدواء للسودانيين في مصر. وأشاد بالدور الفعال للمستشارية الطيبة في مجالات علاج السودانيين بمصر.

كما أشار السفير إلى أن المستشارية ستقوم بتوزيع يومي للبطاقات، موضحًا أن جميع السودانيين المتواجدين في مصر سيحصلون على البطاقة مجانًا وبدون شروط.

وكشف عن مبادرة أخرى لجميع الخيرين الذين يرغبون في المشاركة في هذا البرنامج، مشيرًا إلى أن البطاقات التي تم توزيعها خلال الإحتفال اليوم مدفوعة من بعض الخيرين.

وتحدث الدكتور خضر فيصل أبو بكر، المستشار الطبي بسفارة السودان بالقاهرة، عن حرص المستشارية على تقديم الخدمات الطبية المميزة للسودانيين في مصر. وأشار إلى الخدمات الطبية “عافية” المقدمة من شركة أكسون هيلث تك، والتي توفر تخفيضات تصل إلى 70% لجميع السودانيين في مصر، دون أي شروط.

وأوضح الدكتور خضر أن المستشارية قد أعطت أولوية قصوى لتقديم خدمات طبية متميزة للأمراض المزمنة لكل الأعمار. كما استعرض الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، بما في ذلك توفير المراكز الصحية والأدوية، ورعاية مرضى الفشل الكلوي لمدة عام من قبل مركز سلمان.

وأشاد الدكتور خضر بمصر حكومة وشعبا على استضافة السودانيين الوافدين في الظروف الاستثنائية. كما أشار إلى أن منظمة الصحة العالمية بمحافظة أسوان تعمل على معالجة السودانيين.