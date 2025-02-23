تدشين بطاقة “عافية” للسودانيين بجمهورية مصر العربية

المستشار الطبي بالسفارة يؤكد استمرار الخدمة ببطاقة عافية وتحقيق العدالة في توفير العلاج. في مراسم تدشين بطاقة “عافية” بالشراكة مع شركة آكسون هيلث لتوفير الخدمات الصحية للسودانيين في مصر كشف السيد المستشار الطبي/ د. خضر فيصل أبوبكر عن هذه الشراكة و عن هذه الخدمة، لافتاً إلى أنها خطوة في طريق التخفيف من أعباء و تكاليف العلاج الباهظة عبر بطاقات التخفيض و في السياق أكد المستشار الطبي بسفارة السودان د. خضر على أهمية تقديم الخدمات بجودة عالية ونسبة خصومات عالية تشمل كبرى المستشفيات والمعامل ومراكز الأشعة والعلاج الطبيعي والصيدليات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بنسب تخفيض تصل حتى 70% و أهميتها للجميع خاصة ذوى الأمراض المزمنة والحالات الطارئة. و وصف د. خضر الخطوة بالمهمة في عمل المستشارية الطبية بمصر، لافتاً إلى استمرار الخدمة بقدر عالٍ من الشفافية التي تحقق العدالة في توفير العلاج في المؤسسات، وتوفير الخدمات الاستشارية والعلاجية والتشخيصية التي تقدم من خلال البطاقة.

و كان وزير الصحة الإتحادي لدى مخاطبته إسفيرياً حفل تدشين بطاقة عافية بحضور معالي وزير الخارجية/ د. علي يوسف وسعادة السفير فريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي ومدير شركة آكسون هيلث د. عبد الرحمن رماح والعديد من جهات الصلة قد أكد عن أن هذا العمل يعد فارقةً في عمل المستشارية الطبية بمصر و التي شهدت منهجيةً و مؤسسيةً خلال العام الماضي و غيرها من الملفات الهامة مثل العمل في ملف الدواء و التدريب و دعم عمل المجالس المتخصصة و الملفات ذات الصلة بالصحة الدولية، مشيداً بجهود المستشار الطبي بالسفارة السودانية د. خضر فيصل أبوبكر لجهده المقدر خلال العام الماضي.

من جهته أشاد وزير الخارجية د. علي يوسف، بجهود المستشارية الطبية و دورهم الفاعل من خلال تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في ظل الظروف التي تعيشها البلاد. من ناحيةٍ أخرى أعتبر سعادة السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، اليوم بالتاريخي مضيفاً أن الخطوة تعتبر إيماناً وعرفاناً منا للشعب السوداني الذي وقف جاهداً خلف قواته المسلحة شاكراً جمهورية مصر حكومةً وشعب لوقفتهم مع شعب السوداني، مشيداً بجهود المستشارية الطبية لتذليل العقبات التي واجهتهم حتى تمكنوا بالوصول لهذا اليوم و تقديم خدمة عافية للمواطن السوداني بجمهورية مصر العربية. كاشفاً أن البطاقة تشمل التخفيض لمرضى الأورام والكلى والأمراض المزمنة والقلب باعتبار أنها الشريحة الأكثر حوجة للعلاج، مشيراًَ إلى أن بطاقات التخفيض تشمل كل فئات المجتمع السوداني وذلك لتسهيل الحصول على الخدمة واعداً بأن جميع من يحتاج للبطاقة سيحصل عليها مجاناً.

وكشف د. خضر أن بطاقات التخفيض تغطي أكثر من 3,500 مقدم خدمة في جميع محافظات مصر و بالأخص القاهرة، الإسكندرية و أسوان شاكراً الأطباء و الإستشاريين و الخبراء في مجال التأمين من داخل و خارج السودان و بالأخص الصندوق القومي للتأمين الصحي بالسودان الذي قدم العديد من منسوبيه للعمل مع المستشارية الطبية لإنجاز هذا الأمر و لجهدهم المقدر للعمل على إنجاز هذا المشروع، إضافة للداعمين من رجال الأعمال والخيرين والمتطوعين الداعمين للمشروع.