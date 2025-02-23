النيل الأزرق .. اداء القسم الطبي لطلاب كلية الطب و الجراحة

قال الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق: في اطار سعينا الحثيث لتخفيف المعاناة لابنائنا الطلاب و ترقية العمل بجامعة النيل الأزرق و تنفيذ برامج الحكم الذاتي بالإقليم الذي تكلل بإعتماد مركز للمجلس الطبي السوداني بالإقليم ، شهدت اليوم بقاعة المجلس التشريعي اداء القسم الطبي لطلاب كلية الطب و الجراحة و هي خطوة تعد الاولي من تاريخ الإقليم . و كان ذلك بحضور مولانا حمد سعد الله رئيس الجهاز القصائي بالإقليم و عدد من اعضاء حكومة الاقليم وقادة الاجهزة النظامية .

ان هذا الانجاز العظيم آتى نتيجة تكامل الأدوار الحكومية و الشعبية و التخطيط الجيد وذلك من اجل تهيئة البيئة التعليمية بالإقليم الأمر الذي سيسهم بصورة كبيرة في تجويد العملية التعليمية بالمستقبل ، و في هذا الاتجاه اكدت إلتزامنا في حكومة الإقليم مع التنسيق مع جامعة النيل الأزرق باكمال الترتيبات الخاصة بمركز القسم الطبي ليكون جاهزاً لإستقبال الطلاب.

ان الاهتمام بقضايا التعليم يمثل أولية قصوي لدي حكومة الاقليم و حتي تنهض بلادنا نحتاج الي الاستثمار في التعليم و تطويره عبر تبني برامج مجانية التعليم بالمراحل الابتدائية تحفيزاً للطلاب و اسرهم و ادخال الانظمة الحديثة فنحن نحتاج الي ثورة تعلمية كبيرة تتكامل فيها جميع الادوار فالتعليم اساس التنمية و الاستقرار و عكسه تماماً الجهل الذي يقود الي تدمير البنيات الاجتماعية و تفشي امراض الجهويه الضيغة التي يجب محاربتها بالتعليم ،وعلينا ان نستلهم تجارب الدول التي نهضة بالتعليم و ان يكون تنافسنا تنافسا فكرياً و معرفي لنتجاوز بذلك كل اشكال الجهل و التخلف لنقود سفينة المعرفه حتي نخرج بالسودان الي بر الامان.