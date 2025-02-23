مستشفى الشرطة المركزي بورتسودان بالتعاون مع منظمة حياة بمركز الملك سلمان يقيمان مخيم علاجي جراحي مجاني

تنظم الإدارة العامة للخدمات الصحية عبر مستشفى الشرطة المركزى ببورتسودان بالتعاون مع مركز الملك سلمان _ منظمة حياة مخيم علاجي مجاني لإجراء عدد من العمليات الجراحية تشمل (عمليات مرارة بالمنظار وعمليات الفتاق بالمنظار ووعمليات الغدة الدرقية والأورام ، إعتبارا من الأحد الموافق 23 فبراير ولمدة 5 أيام ، ويشتمل المخيم على عمليات جراحية بجانب التحضيرات ماقبل العملية والتنويم والفحوصات والعلاجات

العميد شرطة طبيب/ معتز عبد الله جمال الدين إستشاري الأطفال مدير مستشفى الشرطة- المركزى في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة ثمن الدور الكبير الذي يقوم به المركز من تدخلات في الجانب الصحي بالبلاد من خلال إقامته للمخيمات الطبية والجراحية بالسودان التي أسهمت في علاج المرضى وتخفيف أعباء السفر للخارج على المواطنين .

المكتب الصحفي للشرطة