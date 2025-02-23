البرهان يتفقد مصفاة الخرطوم بالجيلي

تفقد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان السبت مصفاة الخرطوم لتكرير النفط بمنطقة الجيلي شمال بحري.

ووقف سيادته على حجم الأضرار التي لحقت بهذا الصرح الاقتصادي الحيوي مؤكدا عزم الدولة على إعمارها وإعادتها لسيرتها الأولى حتى تعمل بطاقتها القصوى. مبينا أن ما قامت به مليشيا آل دقلو الإرهابية من تدمير وتخريب للبنى التحتية والمرافق الإستراتيجية ستدفع ثمنه عاجلا أم آجلا.

وقال القائد العام أن هذه المنشآت الحيوية ملك للشعب السوداني. إلا أن هذه الفئة الباغية أرادت بالإعتداء عليها إستهداف موارد ومقدرات البلاد الاقتصادية والتنموية.