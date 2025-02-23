سياسية

مواطنو القبة بمجلس الصحوة يعلنون وقوفهم مع القوات المسلحة ورفضهم لحكومة المنفى

2025/02/23
موسى هلال
أعلن مواطنو وأبناء منطقة ” القبة الرباط ” التابعة لمحلية كتم بولاية شمال دارفور ، بمجلس الصحوة الثوري السوداني بقيادة الشيخ موسي هلال عبد الله وقوفهم التام مع القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ، القائد العام للقوات المسلحة ، وأركان حربه ، بجانب مساندتهم لمؤسسات الدولة الشرعية.
وجددوا رفضهم لقيام اي حكومة منفى موازية بإسم مليشيا آل دقلو الإرهابيـة ، أو اي فكرة ، أو مشروع لإنفصال دارفور وإعلانها دولة مستقلة.
وقالوا بحسب البيان الذي أصدروه أنهم مع وحدة السودان أرضآ ، وشعبآ وسيادة وادانوا ، وإستنكروا العبث الذي يحدث في نيروبي خاصة فيما يتعلق بمؤتمر مليشيا آل دقلو ، ومرتزقتهم وعملائهم الخونة مرتادي السفارات الأجنبية.
وحيوا القوات المسلحة السودانية ، والقوات النظامية الأخرى ، والمقاومة الشعبية ، والمستنفرين الذين لبوا نداء الوطن في معركة الكرامة .مؤكدين رفضهم القاطع للإتهام الموجه إليهم بأنهم يتبعون لمليشيا الدعم السريع.
سونا

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