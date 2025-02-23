سواكن .. تفعيل قوائم الحظر للأشخاص المحظورين بسبب ارتكابهم جرائم سابقة أو الهاربين من السجون بعد نشوب الحرب

كشف مدير جوازات ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن العقيد شرطة هاشم على سعيد ازدياد عدد المسافرين عبر البواخر بميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن في الرحلة الواحدة بين 1500 إلى 1700 مسافرا وأضاف أن العاملين بالصالة يبذلون جهودًا مقدرة لتسهيل الإجراءات الهجرية للمسافرين عبر الميناء وفق الضوابط المتبعة.

وأوضح أن حركة السفر الكثيفة تعود لاقتراب شهر رمضان المبارك ورغبة الكثيرين في أداء العمرة خاصة بعد افتتاح العمل القنصلي للسفارة السعودية بمدينة بورتسودان، وإصدارها تأشيرات الزيارات المختلفة.

وأشار إلى أن الميناء هو المنفذ الوحيد لحركة المسافرين بحرًا إلى دول الخليج المختلفة.

وقال هاشم خلال جولة صحفية لصالة جوازات ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن، إن إدارة الجوازات بالصالة تقوم بإجراءات الهجرة المتبعة من التأكد من جوازات السفر وفحصها، وإبعاد الأشخاص الذين يظهر أنهم محظورون. بعد التأكد منهم ومن ثم يتم التعامل معهم وفق الإجراءات الجنائية.

من جانبها، قالت الرائد شرطة سارة سيف مدير الإعلام بالإدارة العامة للجوازات والهجرة، إن الغرض من الزيارة هو التعرف على سير العمل بإدارة جوازات الأمير عثمان دقنة في سواكن باعتباره المنفذ البحري الوحيد لحركة سفر الركاب عبر البحر الأحمر ، وعكس عمل إدارة الجوازات والهجرة في إكمال إجراءات المسافرين بالميناء مشيرة إلى أن الزيارة تركت أثرًا طيبًا للقوة الشرطية العاملة بصالة الإجراءات بالميناء.

يذكر أن ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن يشهد حركة سفر دؤوبة من قبل المواطنين للسفر إلى المملكة العربية السعودية وإلى وجهات أخرى، وبالمقابل تشهد صالة الإجراءات الهجرية انسجامًا وتناغمًا من قبل الأجهزة الشرطية والأمنية في إكمال الإجراءات الهجرية وتفعيل قوائم الحظر للأشخاص المحظورين بسبب ارتكابهم جرائم سابقة أو الهاربين من السجون بعد نشوب الحرب.

سونا