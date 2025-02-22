رئيس مجلس السيادة يهنيء خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بذكرى يوم التأسيس

بعث السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس لبلادهم.

وقال البرهان في برقيته” يطيب لي بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية الشقيقة، أن أتوجه إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني، بأحر التهانيء وأخلص التمنيات، لكم بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السعودي الشقيق بالتطور والنماء في ظل قيادتكم الرشيدة”.