سياسية
قوات درع السودان بقيادة أبو عاقلة كيكل: قواتنا أكملت تأمين محيط مخطط اللؤلؤة وحي السمرة جنوب شرق جسر سوبا
قالت قوات درع السودان بقيادة أبو عاقلة كيكل إن قواتنا أكملت تأمين محيط مخطط اللؤلؤة وحي السمرة جنوب شرق جسر سوبا
– تم تدمير خط المواجهة المتقدم وأحد أهم دفاعات تأمين الجسر بعد أن خسرت المليشيا تسع سيارات قتالية ومقتل 17 فرداً من منسوبيها
– مع الضغط الذي تعرضت لها المليشيا من قواتنا وقوات النخبة تراجعت إلى الصينية وجسم الجسر مع إغلاق جزئي للمسارات داخله عبر الحواجز الأسمنتية والشرطة العسكرية لمنع أي انسحاب
– لا زالت المعارك مستمرة ومن المتوقع أن تقوم المليشيا باستهداف جسم الجسر في حال انسحابها منه لتأمين قواتها.
الجزيرة – السودان