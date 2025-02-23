شاهد بالفيديو.. قبل الموقعة الأفريقية المرتقبة.. مشجعة الهلال السوداني الحسناء تكشف المشكلة الحقيقية والتاريخية بين جماهير فريقها ونادي الأهلي المصري

خرجت مشجعة نادي الهلال السوداني, سماحة مكي, في مقطع فيديو عقب القرعة التي كشفت عن مواجهة فريقها بنادي القرن الأهلي المصري, في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أوقعت القرعة النادي الأهلي, في مواجهة الهلال, في الأول من شهر أبريل القادم.

وأكدت المشجعة الحسناء في حديثها أنهم كمشجعين لنادي الهلال, ليست لهم أي مشكلة مع نادي الأهلي المصري.

وذكرت “سماحة”, مشكلتنا مع الأهلي كانت بسبب التحكيم في النهائي الشهير الذي جرى في العام 1987, عندما فاز الأهلي باللقب بمساعدة حكم المباراة وهو ما حرم الهلال من الفوز بالبطولة وقتها.

وأضافت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (الكاف دائماً ما يقف مع الأهلي المصري, حتى في مبارياته مع الهلال, بالسودان, حيث دائماً ما يحرم الهلال, من جمهوره بإستاده ورغم ذلك لم يتمكن الأهلي من الفوز على بأمدرمان طيلة تاريخ مواجهات الفريقين.

وختمت المشجعة الحسناء حديثها مؤكدة حضورها المباراة من داخل إستاد القاهرة ومؤكدة حبها لنادي الأهلي, وأن مصر والسودان إخوة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين