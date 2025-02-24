انعقاد اجتماع آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية السودان ومصر

انعقد الأحد بالقاهرة إجتماع آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية جمھورية السودان وجمھورية مصر العربية ، برئاسة كل من د. علي يوسف وزير الخارجية و د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والھجرة وشؤون المصريين في الخارج بجمھورية مصر العربية.

قدم السيد وزير الخارجية خلال الاجتماع شرحا لتطورات الأوضاع في السودان من حيث قرب حسم القوات المسلحة السودانية لحرب العدوان التي تشنها المليشيا الإرهابية علي الشعب السوداني، إلى جانب إعلان السيد رئيس مجلس السيادة لخارطة طريق تفضي الى حكومة تكنوقراط تقود البلاد الى انتخابات حرة ونزيھة.

وأكد السيد الوزير رفض السودان لمحاولات المليشيا الإرهابية وأعوانها ورعاتها الخارجيين تقسيم البلاد بعد أن أيقنوا بالهزيمة.

من جانبه جدد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الداعم للشرعية في السودان ومؤسسات الدولة الوطنية وعلى رأسھا القوات المسلحة التي تضطلع بدورھا في الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان.

واكد رفض مصر قيام أي إطار آخر أو حكومة موازية للحكومة الشرعية في السودان ورفضها لأي تدخل خارجي في السودان.

وبحث الاجتماع كل أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها ودفعھا للأمام في جوانبھا السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والقنصلية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، ويعضد العلاقة الاستراتيجية بينھما.

ونقل السيد وزير الخارجية في ھذا الجانب دعوة فخامة رئيس مجلس السيادة لفخامة الرئيس المصري لزيارة السودان.

وتناول الاجتماع أيضا الشؤون الاقليمية. في المنطقتين العربية والاقليمية. وتم الاتفاق على احكام التنسيق في قضايا المياه وأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

كما تطرق الاجتماع الى القضايا الدولية ذات الاھتمام المشترك، وسبل تبادل الدعم في المنظمات الاقليمية والدولية.