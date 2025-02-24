سياسية
الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة: استرداد منطقة الكرقل بجنوب كردفان والقطينة في النيل الأبيض
قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية إنه بحمد الله استردت قواتنا منطقة الكرقل بجنوب كردفان من متمردي الحركة الشعبية (جناح المتمرد الحلو).
وبفضل الله وتوفيقه تمكنت قواتنا في محور الصياد من فتح الطريق إلى الأبيض والإلتحام مع أسود الهجانة في جبل كردفان ، كما تمكن أبطال النيل الأبيض من تدمير شراذم مليشيا آل دقلو وتطهير القطينة.
نصر من الله وفتح قريب
مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية