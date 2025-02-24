الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة: استرداد منطقة الكرقل بجنوب كردفان والقطينة في النيل الأبيض

وبفضل الله وتوفيقه تمكنت قواتنا في محور الصياد من فتح الطريق إلى الأبيض والإلتحام مع أسود الهجانة في جبل كردفان ، كما تمكن أبطال النيل الأبيض من تدمير شراذم مليشيا آل دقلو وتطهير القطينة.