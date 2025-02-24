برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلن الإنتقال من العون الإنساني إلى العمل التنموي ووزير المالية يحدد الأولويات

أعلن السيد عبدالله الدردري مساعد الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المدير الإقليمي للدول العربية أن الأوان قد حان للإنتقال بكثافة من العون الإنساني إلى العمل التنموي في السودان والتفكير في التعافي وإعادة الإعمار بما يحقق السلام والتنمية والرفاهية للمواطن.

فيما حدد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – خلال إجتماعه بمساعد الأمين العام بالوزارة اليوم – أولويات السودان الراهنة ببناء القدرات البشرية والمؤسسية وإعادة تأهيل البنى التحتية ودعم الإنتاج والإنتاجية للقطاع الزراعي ومكافحة الفقر ؛ معرباً عن أمله في تحول دعم الشركاء لجهود التنمية وإعادة الإعمار بالبلاد.

وناقش الاجتماع الموسع – بمشاركة د. أبوبكر البشرى وزير الزراعة والغابات ود. محمد بشار وكيل التخطيط بالمالية – كيف يمكن لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الفني اللازم وحشد الموارد المالية اللازمة للتعافي وإعادة إعمار ما دمرته الحرب في السودان وتعزيز قدرات التخطيط وتوزيع الموارد ووضع إطار متكامل للموارد المالية وكيفية زيادة إنتاجية القطاع الزراعي بهدف زيادة دخل المزارع وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات السودانية وزيادة تحسن الميزان التجاري وميزان المدفوعات بما ينعكس إيجاباً على كافة مكونات الاقتصاد الوطني.

وبحث الاجتماع –بحضور مدير عام التمويل الخارجي والمختصين بوكالة التخطيط ووفد برنامج الأمم المتحدة – سبل تأمين أساليب تمويل حديثة للقطاع الزراعي والقطاعات الإنتاجية بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز سلاسل القيمة في السودان بما يمكّن من تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها كمنتجات صناعية لآخر سلسلة القيمة، على أن يتم التنسيق مع القطاعات المعنية على وضع خطة وآلية تمويل وبرامج مفصلة لتنفيذ ذلك.

سونا