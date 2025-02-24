السفير كمال علي يقدم التهاني للملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

تقدم السفير كمال علي عثمان طه القنصل العام بالقنصلية السودانية بجدة بخالص التهاني للملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بمناسبة ذكرى يوم التأسيس سائلا المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأمن والازدهار والتقدم والرخاء.

وبعث القنصل كمال برقية تهنئة الى سعادة السفير فهد الشهري مدير عام وزارة الخارجية السعودية فرع مكة بذكرى يوم التأسيس متمنيا ان تمر هذه الذكرى والمملكة في غاية التقدم والنجاح.

من جهة أخرى شكر مدير عام وزارة الخارجية السعودي القنصل العام على ما عبر به من مشاعر طيبة ودعوات صادقة معربا عن أمله ان يديم علينا جميعا الأمن والازدهار وعلى شعب السودان الحبيب وقيادته العظيمة انه سميع مجيب.

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