نائب رئيس القضاء ووالي الخرطوم يفتتحان مقر توثيقات الأوراق الثبوتية والمحكمة المدنية بكرري

إفتتح مولانا منير محمد الحسن بابكر نائب رئيس القضاء وقاضي المحكمة العليا بحضور والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة مقر توثيقات الأوراق الثبوتية الاتحادية والولائية التي توفر كثيرا من المعاناة على المواطن للسفر للحصول على الخدمة بالولايات كما إفتتح سيادته برفقة والى الخرطوم ورئيس الجهاز القضائي بامدرمان مباني المحكمة المدنية بالثوره الحارة الأولى بحضور مدير شرطة ولاية الخرطوم ومدير شرطة المحاكم ومنظومة الجهاز القضائي بالولاية.

وفي اللقاء المقام على شرف الزيارة أكد مولانا يعقوب عثمان بقيره رئيس الجهاز القضائي امدرمان بأن نافذة التوثيقات التي تم افتتاحها تعد من الأهمية بمكان لما توفره للمواطن من معاناة وتقلل التكاليف شاكرا رئيس القضاء راعي هذه الأعمال والعمل الداعم المقدم للوصول لهذه المرحلة المهمة شاكرا حكومة ولاية الخرطوم لمساعيها الداعمة للمواطن والتخفيف عنه وقال باكمال هذه المنظومة تتوسع العملية العدلية وبسطها في كل المناطق بالولاية.

حيا والي الخرطوم الجهاز القضائي بالولاية الذي باشر اعماله منذ وقت مبكر بمتابعة لصيقة من الجهاز القضائي الذي ظل في زيارات متواصلة للولاية لتفقد الأعمال العدلية وانتشارها في المحليات الآمنة .

وقال عرف القضاء السوداني بالعدالة والنزاهة بين أنظمة العدالة إقليميا ودوليا وقدم خبراته للعديد من الدول وقال الان اكتملت كل أنواع المحاكم المتخصصه بالولاية.

أكد قاضي المحكمة العامة نائب رئيس القضاء اهتمام الدولة ووالي الخرطوم بأمر القضاء حتى تكتمل المنظومة لتوفير العدالة في ظل هذه الحرب المفروضة على المواطن السوداني والذي تضرر كثيرا وفقد كل ما يملك وشرد من داره ونهبت أمواله وتعتبر العدالة هم للجهاز التنفيذي والقضائي وتتكامل فيها الأدوار حتى يكون العدل بين كافة المواطنين مشيرا لقرار رئيس مجلس السيادة والخاص بتشكيل لجنة عدلية عليا للاهتمام بالشأن العدلي .

وقال أن إفتتاح نافذة التوثيقات بالخرطوم وسبقتها نافذة بولاية النيل الأزرق ماهي الا احد اهم الخدمات التي تخفف على المواطن الكثير من المعاناة.