الاحتفالات ستعم الخرطوم والجنينة.. المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي يلتقي والي الجزيرة المكلف

التقى وفد المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي، برئاسة الأستاذ جلال الجاك أدول أمين الإعلام والثقافة، والي ولاية الجزيرة المكلف الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، الأحد، بمكتبه بأمانة الحكومة.

وخلال اللقاء، هنأ وفد المجلس القوات المسلحة على نجاحها في استرداد ولاية الجزيرة، مؤكدا دعمه الكامل للجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار. من جانبه، أوضح الوالي أن مواطني أبيي في أمان، وأن حكومة الولاية ستعمل على توفير الإغاثة والإيواء لهم في أقرب وقت ممكن.

وأشاد الأستاذ جلال الجاك أدول بدور القوات المسلحة، والقوات المشتركة، وهيئة العمليات، وجهاز المخابرات العامة، والشرطة، والمستنفرين، مؤكدا أنهم عملوا بروح وطنية موحدة للدفاع عن السودان. كما وصف الجزيرة بأنها قلب السودان النابض، مشددا على أن عودتها لحضن الوطن انتصار عظيم.