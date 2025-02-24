سياسية
والي جنوب كردفان يعلن التعبئة العامة للوقوف ضد العدوان
بمشاركة واسعة من قطاعات المجتمع المدني التجار والمؤسسات الحكومية الشباب والمرأة وبائعات القهوة والشاي والحرفيين الادارات الاهلية والرعاه والمزارعين والمستنفرين والمستنفرات بالمقاومة الشعبية خرجت مسيرة جماهيرية هادرة بميدان الحرية بكادقلي منددة ومستنكرة التوقيع والاتفاق على الميثاق لحكومة موازية .
ولدى مخاطبته الحشد الجماهيري حيا الوالي محمد ابراهيم عبدالكريم صمود القوات المسلحة والاجهزة النظامية الاخرى والمشتركة وجهاز المخابرات العامة والشرطة والمستنفرين الذين ظلوا قابضين على الزناد واحباط المؤامرات التى تحاك ضد السودان.
كما حيا الشعب الكيني والمنظمات الحقوقية داخل كينيا والمحكمة العليا التي وقفت ضد المؤامرة ووجهت الرئيس الكيني بعدم السماح باستضافة مجموعة القتلة والتوقيع على الاتفاق معلنا التعبئة العامة بالولاية للوقوف ضد العدوان ورفع حالة التأهب القصوى والاستعداد بسبة ١٠٠%.محذرا المتعاونين والخونة داخل المؤسسات والادارات الاهلية والتنظيمات السياسية بالكف والا ستتخذ ضدهم اجراءات قانونية صارمة والضرب بيد من حديد بلا رحمة مشددا بان لا مجاملة في ذلك مؤكدا نظافة الولاية من الاجانب واضاف لن نقبل اي أجنبي الا باجراءات رسمية.
سونا