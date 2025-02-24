والي جنوب كردفان يعلن التعبئة العامة للوقوف ضد العدوان

كما حيا الشعب الكيني والمنظمات الحقوقية داخل كينيا والمحكمة العليا التي وقفت ضد المؤامرة ووجهت الرئيس الكيني بعدم السماح باستضافة مجموعة القتلة والتوقيع على الاتفاق معلنا التعبئة العامة بالولاية للوقوف ضد العدوان ورفع حالة التأهب القصوى والاستعداد بسبة ١٠٠%.محذرا المتعاونين والخونة داخل المؤسسات والادارات الاهلية والتنظيمات السياسية بالكف والا ستتخذ ضدهم اجراءات قانونية صارمة والضرب بيد من حديد بلا رحمة مشددا بان لا مجاملة في ذلك مؤكدا نظافة الولاية من الاجانب واضاف لن نقبل اي أجنبي الا باجراءات رسمية.

سونا