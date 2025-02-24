الإعيسر: التعديلات على الوثيقة الدستورية ستفتح آفاق المستقبل

أكد وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الإعيسر، ان التعديلات على الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠٢٥م التي تمت اجازتها مؤخرا، ستفتح آفاق المستقبل اعلاءا للمهنية لمرحلة ما بعد الحرب على أسس قانونية تفتح الباب أمام عودة السودان للمجتمع الأفريقي.

وقال خلال حديثه في بث لتلفزيون السودان مع وزير العدل حول التعديلات على الوثيقة الدستورية، إن التعديلات ستقود لتشكيل حكومة جديدة في سبيل بناء الدولة الحديثة.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن وزارة الثقافة والاعلام تعمل على تحصين الدولة التي حاولت جهات عديدة التشويش عليها بالحديث عن بنود لم تكن موجودة في الوثيقة الدستورية.

وأكد الإعيسر أن السودان مستهدف من قوى سياسية ودولية تريد التشويش على الشعب السوداني وتحاربه.

وأشار الوزير إلى أن السودان يتعرض إلى حرب اقتصادية وثقافة وعسكرية واعلامية ومجتمعية تتطلب تكاتف جميع أبنائه،

وهنأ الإعيسر الشعب السوداني كافة بانتصارات القوات المسلحة والقوات المساندة لها في كافة المحاور.

سونا