رغبة مصرية في المساهمة بإعادة إعمار السودان

أكدت مصر استعدادها لدعم جهود إعادة إعمار السودان، وأعلنت الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين القاهرة والخرطوم بهذا الشأن.

وخلال اجتماعات آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، التي انعقدت في القاهرة الأحد، بعد توقف دام سبع سنوات، أبدت مصر استعدادا كبيرا بشأن إعادة الإعمار.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني، علي يوسف الشريف، “اتفقنا على تشكيل فريق عمل مشترك للتركيز على قضية إعادة الإعمار في السودان، والمساهمة المصرية الفعالة في إعادة الإعمار وإصلاح ما تم تدميره في هذه الحرب المؤلمة”.

وأضاف: “كلنا أمل في سرعة إنهاء هذه الحرب التي تؤلمنا جميعا كمصريين بطبيعة الحال”.

وفي بيان مشترك، عقب المباحثات، رحب الجانبان بإنشاء فرق عمل مشتركة لدراسة الفرص المتاحة لإعادة الإعمار، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الوزير المصري إلى أنه تم التباحث باستفاضة عن مزيد من التعاون في المجال التجاري مع السودان.

وقال إن “بلاده تقدم كل التسهيلات الممكنة للأشقاء السودانيين المتواجدين على الأراضي المصرية لحين تحسن الظروف حتى يعودوا مرة أخرى إلى بلدهم”.

الحرة