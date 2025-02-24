شاهد بالفيديو.. سعوديون يتفاعلون بشكل هستيري مع الأغنية السودانية (خطاباتي الكتبتها ليك) بعد سماعها لأول مرة وساخرون: (الحمدلله فكيتونا من الليلة بالليل نمشي شارع النيل)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع أثار اعجاب المتابعين الذين قاموا بمشاركته على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع شباب سعوديون, وهم يتفاعلون مع إحدى الأغنيات السودانية الحديثة.

حيث عبر السعوديون, عن إعجابهم بأغنية الفنان السوداني الشاب أحمد أمين, بعد سماعها لأول مرة والتي يقول في مطلعها (خطاباتي الكتبتها ليك).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وبعد سماعه الأغنية عبر عن اعجابه بانتشار الأغاني السودانية, وكانت السخرية حاضرة داخل التعليقات, بتعليق من أحدهم قال فيه: (الحمدلله فكيتونا من الليلة بالليل نمشي شارع النيل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين