شاهد بالفيديو.. أسطورة كرة القدم المصرية والنادي الأهلي أبو تريكة: (ماتش الهلال السوداني صعب جداً على الأهلي ونحنا كنا بنأخذ علقة كروية على طول في السودان)

أكد أسطورة كرة القدم المصرية, ونجم النادي الأهلي, محمد أبو تريكة, صعوبة مواجهة الهلال السوداني, بالنسبة للنادي الأهلي.

وأوقعت القرعة النادي الأهلي, في مواجهة الهلال السوداني, في قمة مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد أمير القلوب, كما يلقبه أنصار النادي الأهلي, أن الماتش صعب جداً بعكس ما يراه الناس.

وأضاف أنهم كانوا يتعرضوا للهزائم أمام الهلال, بالسودان قائلاً: (كنا بنأخذ علقة على طول في السودان), في إشارة لهزائم الأهلي, أمام الهلال بملعبه.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن مباراة الذهاب بين الأهلي, ولهلال, ستقام في أوئل شهر أبريل باستاد القاهرة, ويقام الإياب وفقاً للتقارير بدولة ليبيا, نسبة لعدم تمكن الهلال, من اللعب في استاده بسبب الأوضاع في السودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين