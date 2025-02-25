الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري في جمھورية السودان وجمھورية مصر العربية

التأم الإجتماع التشاوري الأول بين وزراء الخارجية والري والموارد المائية بجمھورية السودان وجمھورية مصر العربية، الاثنين، في القاھرة.

تناول الإجتماع قضايا المياه المتعلقة بحوض النيل على جانبيه الشرقي والجنوبي والتي تھم كلا البلدين، وضرورة العمل على إحكام التنسيق بينھما مستقبلا للتشاور حول تلك القضايا.

أكد الإجتماع على ضرورة استمرار التعاون بين جميع دول حوض النيل لمعالجة أي قضايا متعلقة به باعتباره موردا مشتركا وشريانا للحياة لكل الدول المشتركة فيه، والعمل على حسم القضايا المتعلقة به بصورة توافقية، والفصل في أي خلافات تنشأ بين دوله بصورة ودية، من أجل استدامة الاستقرار والتنمية في دول حوض النيل.

اتفق السادة الوزراء في ختام اللقاء على استمرار ھذه الآلية المثمرة للتشاور بصيغة (2+2) بصورة دورية راتبة، للإبقاء على درجة عالية من التنسيق والفھم المشترك بين البلدين، وتم إصدار بيان مشترك في ختام الإجتماع حمل تلك المضامين.