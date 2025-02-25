المدير العام لقوات الشرطة يترأس إجتماع اللجنة العليا للحوسبة والتقانة

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة) أن المدير العام لقوات الشرطة إستمع الى تقرير عن الخطط والبرامج التى تم تنفيذها عبر الإدارة العامة للإتصالات وتقانة المعلومات التي تهدف الي ترقية وتطوير برامج حوسبة العمل الجنائى الشرطى وإستخدام أحدث التقنيات لمكافحة الجريمة بكافة أقسام الشرطة الجنائية التى تم تحريرها من دنس المليشيا المتمردة ، ضمن سعى وإهتمام رئاسة قوات الشرطة لربط كل الأقسام والمحليات بأجهزة الربط الشبكى حتى تسهم فى تقديم خدمة شرطية جنائية متطورة بجانب خدمات المرور والجوازات والسجل المدني.

المكتب الصحفي للشرطة