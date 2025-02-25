إبراهيم جابر يفتتح عددا من المنشآت الجديدة بمطار بورتسودان الدولي

سياسية
إبراهيم جابر يفتتح عددا من المنشآت الجديدة بمطار بورتسودان الدولي
دعا عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إلى مضاعفة الجهود لتطوير مطار بورتسودان الدولي من خلال إستيعاب المنشآت والخدمات التي تلبي المعايير الدولية.
جاء ذلك لدى إفتتاحه عددا من المنشآت الجديدة بمطار بورتسودان الدولي والتي شملت المباني الجديدة لجمارك المطار التابعة للإدارة العامة لجمارك ولاية البحر الأحمر والتي شملت هنكر الجمارك وصالات ومكاتب الإجراءات والمسح.
كما افتتح سيادته المركز الصحي بالمطار وطريق الأسفلت الجديد وصالة كبار الزوار.
و رافق عضو المجلس السيادي، كل من الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف والمدير العام لشركة مطارات السودان الفريق سر الختم بابكر وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.
سونا