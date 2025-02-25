سياسية

إبراهيم جابر يفتتح عددا من المنشآت الجديدة بمطار بورتسودان الدولي

2025/02/25
مطار بورتسودان
مطار بورتسودان
دعا عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إلى مضاعفة الجهود لتطوير مطار بورتسودان الدولي من خلال إستيعاب المنشآت والخدمات التي تلبي المعايير الدولية.
جاء ذلك لدى إفتتاحه عددا من المنشآت الجديدة بمطار بورتسودان الدولي والتي شملت المباني الجديدة لجمارك المطار التابعة للإدارة العامة لجمارك ولاية البحر الأحمر والتي شملت هنكر الجمارك وصالات ومكاتب الإجراءات والمسح.
كما افتتح سيادته المركز الصحي بالمطار وطريق الأسفلت الجديد وصالة كبار الزوار.
و رافق عضو المجلس السيادي، كل من الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف والمدير العام لشركة مطارات السودان الفريق سر الختم بابكر وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.
سونا

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