إبراهيم جابر يفتتح عددا من المنشآت الجديدة بمطار بورتسودان الدولي

دعا عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إلى مضاعفة الجهود لتطوير مطار بورتسودان الدولي من خلال إستيعاب المنشآت والخدمات التي تلبي المعايير الدولية.

جاء ذلك لدى إفتتاحه عددا من المنشآت الجديدة بمطار بورتسودان الدولي والتي شملت المباني الجديدة لجمارك المطار التابعة للإدارة العامة لجمارك ولاية البحر الأحمر والتي شملت هنكر الجمارك وصالات ومكاتب الإجراءات والمسح. كما افتتح سيادته المركز الصحي بالمطار وطريق الأسفلت الجديد وصالة كبار الزوار.