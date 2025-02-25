الخارجية : الراى العام الكينى يرفض استضافة بلاده لمنبر مليشيا آل دقلو

قلل وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الامين الفاضل من خطورة الخطوة التى اتخذتها الحكومة الكينية باستضافتها لمناشط مليشيا الدعم السريع الارهابية وحلفائها ، مبينا ان الراى العام الكينى قابلها بسخط ورفض وحيا مواقف دولتى مصر وارتريا لرفضهما اى حكومة موازية واي تدخل فى شؤون السودان الداخلية.

واشار وكيل وزارة الخارجية خلال التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام والذي تنظمه وكالة السودان للأنباء ببورتسودان الاثنين إلى فشل المشروع بسبب عدم اهلية القائمين على المشروع ، وان الشعب يرفض المليشيا لما ارتكبته من جرائم وانتهاكات ، وان بعض القوى المدنية التى وضعت يدها فى يد المليشيا التى تقتل وتنهب تواجه برفض من المجتمع وان الشعب يستطيع اجهاض هذه المؤامرة .

واشار السفير الى دور الامارات السلبى الداعم للمليشيا التى ظلت رغم الادلة الدامغة لفريق الخبراء بالامم المتحدة والشواهد الاخرى ظلت تنفى ، مضيفا ان بعد انتهاء الحرب لكل حدث حديث .