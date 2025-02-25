والي غرب كردفان يشيد بانتصارات القوات المسلحة ودور الشرطة في حفظ الأمن

أشاد والي غرب كردفان اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم جايد، بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والتشكيلات المساندة، خاصة متحرك “الصياد”، الذي نجح في فك الحصار الذي فرضته المليشيات المسلحة على مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان.

جاء ذلك خلال مخاطبته طابور السير الشهري لشرطة الولاية بمدينة النهود، بحضور لجنتي أمن الولاية والمحلية، إلى جانب رموز المجتمع المدني.

وأثنى الوالي على الدور المحوري الذي تلعبه الشرطة في الجوانب الأمنية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن افتتاح عدد من المرافق الحيوية للشرطة يعد إضافة حقيقية لسجل إنجازاتها المشهودة.

من جانبه أوضح مدير شرطة ولاية غرب كردفان العميد شرطة حقوقي د. معز عبدالقادر علي، أن الطابور الشهري تزامن مع وصول متحرك “الصياد” إلى مدينة الأبيض، لافتًا إلى افتتاح مركز “ساهرون” الصحي، الذي سيقدم خدماته لمنسوبي الشرطة والمواطنين، تعزيزًا لدور الشرطة في خدمة المجتمع.

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