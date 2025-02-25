والي الشمالية يلتقي وفد مجلس شورى أعيان الفور

لتقى والي الشمالية عابدين عوض الله،بمكتبه وفد مجلس شورى أعيان الفور

،بحضور أمين عام الحكومة محجوب محمد سيدأحمد، ومنسق حكومة إقليم دارفور بالولاية العمدة الطاهر، والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا دكتور مكاوي الخير،

ورحب الوالي بزيارة الوفد للولاية، مؤكدا أهمية مثل هذه الزيارات في التواصل الاجتماعي بين الشمالية وولايات دارفور وتعزيز اواصر اللحمة الوطنية لمجابهة التحديات والمهددات

وتعرف والي الولاية على برنامج زيارة الوفد للولاية

وقال نائب رئيس مجلس شورى أعيان الفور الدمنقاوي السيسي فضل السيسي،رئيس الإدارة الأهلية بولاية وسط دارفور ،ان زيارتهم للشمالية ونهر النيل اجتماعية تعبوية

والتعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التهديدات، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به حلف الكرامة والذي يضم جميع قبائل السودان، في التصدي للمؤمرات ضد الوطن

وكذب نائب رئيس مجلس شورى أعيان الفور، الادعاءات التي تثار حول الشمالية ضد اهل دارفور