سياسية

افتتاح مقر السفارة الجيبوتية ببورتسودان

2025/02/25
1068
تم يوم الاثنين افتتاح المقر الجديد لسفارة جمهورية جيبوتي بحي المطار ببورتسودان بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين وعدد من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المتواجدة ببورتسودان
وهنأ السفير حسين الأمين وكيل وزارة الخارجية سفارة جيبوتي بانضمامها لمجموعة السفارات الخارجية بالسودان المتواجدة في بورتسودان
وقال لدى مخاطبته المناسبة ان وجود سفارة جيبوتي بيننا يشكل دعما معنويا للسودان
وأضاف نقدر وقوف جيبوتي الى جانب السودان وفي ذات الوقت نأسف لوقوف بعض الدول التي كنا نحسبها شقيقة وصديقة الى جانب المليشيا المتمردة والمعارضة التي تسعى الى إطالة أمد الحرب
واشار للانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة والتطورات السياسية على الأرض واعتماد تعديل الوثيقة الدستورية وتكوين حكومة تكنوقراط
وهنأ جيبوتي بفوزها برئاسة مفوضية الإتحاد الأفريقي
وقال السفير عيسى خيري روابله سفيرجيبوتي لدى السودان في تصريح لوكالة السودان للانباء ان السودان وجيبوتي تربطهما علاقات متميزة وقديمة وازلية ويتفقان في قضايا كثيرة في المحافل الدولية مشيرا الى التعاون المشترك بين البلدين حيث أن هناك عددا من الطلاب الجيبوتيين تخرجوا من الجامعات السودانية وكذلك هناك مستشفى عسكري سوداني في جيبوتي
وقال ان جيبوتي تحاول أن تلعب دورا لانهاء الحرب في السودان قائلا(رؤيتنا للحرب في السودان الحل يجب أن يكون سوداني دون تدخل في شؤونه لداخلية واضاف نرفض تماما اي مسمى من شأنه المساس بسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه) واشار نحن نرى ان السودان قيادة وشعبا وخبرة لديه القدرة في تجاوز هذه المحنة
وأعرب عن أمله ان تنتهي الحرب ويعود السودان أقوى ويعود الى مكانة في المحافل الدولية والاقليمية
وقال نأمل ان يعود السودان الى منظمة الإيقاد لانه مؤسس وفاعل في المنظمة وغيابه يضعف دور المنظمة
من جانبه قال سفير المغرب بالسودان وعميد السلك الدبلوماسي ماء العينين ان خطوة افتتاح سفارة جمهورية جيبوتي بالسودان ستتبعها خطوات أخرى لمجموعة من البعثات الدبلوماسية
وعبر عن شكره لوزارة الخارجية ودعمها ومساندتها لجميع البعثات الدبلوماسية وتسهيل مهامها في بورتسودان
وأضاف السودان قادر على تخطي هذه المحنة كما عودنا منذ الاستقلال
واشار السفير السعودي لدى السودان السفير علي حسن الى ان وجود البعثات الدبلوماسية فى بورتسودان مؤقت وستعود قريبا للخرطوم وقال نحن حريصون على تنمية العلاقات مع السودان.
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/02/25