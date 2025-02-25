افتتاح مقر السفارة الجيبوتية ببورتسودان

تم يوم الاثنين افتتاح المقر الجديد لسفارة جمهورية جيبوتي بحي المطار ببورتسودان بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين وعدد من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المتواجدة ببورتسودان

وهنأ السفير حسين الأمين وكيل وزارة الخارجية سفارة جيبوتي بانضمامها لمجموعة السفارات الخارجية بالسودان المتواجدة في بورتسودان

وقال لدى مخاطبته المناسبة ان وجود سفارة جيبوتي بيننا يشكل دعما معنويا للسودان

وأضاف نقدر وقوف جيبوتي الى جانب السودان وفي ذات الوقت نأسف لوقوف بعض الدول التي كنا نحسبها شقيقة وصديقة الى جانب المليشيا المتمردة والمعارضة التي تسعى الى إطالة أمد الحرب

واشار للانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة والتطورات السياسية على الأرض واعتماد تعديل الوثيقة الدستورية وتكوين حكومة تكنوقراط

وهنأ جيبوتي بفوزها برئاسة مفوضية الإتحاد الأفريقي

وقال السفير عيسى خيري روابله سفيرجيبوتي لدى السودان في تصريح لوكالة السودان للانباء ان السودان وجيبوتي تربطهما علاقات متميزة وقديمة وازلية ويتفقان في قضايا كثيرة في المحافل الدولية مشيرا الى التعاون المشترك بين البلدين حيث أن هناك عددا من الطلاب الجيبوتيين تخرجوا من الجامعات السودانية وكذلك هناك مستشفى عسكري سوداني في جيبوتي

وقال ان جيبوتي تحاول أن تلعب دورا لانهاء الحرب في السودان قائلا(رؤيتنا للحرب في السودان الحل يجب أن يكون سوداني دون تدخل في شؤونه لداخلية واضاف نرفض تماما اي مسمى من شأنه المساس بسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه) واشار نحن نرى ان السودان قيادة وشعبا وخبرة لديه القدرة في تجاوز هذه المحنة

وأعرب عن أمله ان تنتهي الحرب ويعود السودان أقوى ويعود الى مكانة في المحافل الدولية والاقليمية

وقال نأمل ان يعود السودان الى منظمة الإيقاد لانه مؤسس وفاعل في المنظمة وغيابه يضعف دور المنظمة

من جانبه قال سفير المغرب بالسودان وعميد السلك الدبلوماسي ماء العينين ان خطوة افتتاح سفارة جمهورية جيبوتي بالسودان ستتبعها خطوات أخرى لمجموعة من البعثات الدبلوماسية

وعبر عن شكره لوزارة الخارجية ودعمها ومساندتها لجميع البعثات الدبلوماسية وتسهيل مهامها في بورتسودان

وأضاف السودان قادر على تخطي هذه المحنة كما عودنا منذ الاستقلال