أمارة العبابدة ،السودان تحتسب الشهيد اللواء الركن طيار أبو القاسم علي رحمة الله، والرائد محمد خضر البلولة

بسم الله الرحمن الرحيم

أمارة العبابدة ،السودان

إحتساب وتكبير

يقول الله تعالي ،( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ، بل أحياء عند ربهم ،يرزقون )

ويقول ( من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ، ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا تبديلا)

يحتسب أمير عموم العبابدة ، الدكتور ٠٠سيد احمد صالح والمكتب القيادي للأمارة ، شهداء الدين والوطن ، من أبناء القوات المسلحة فرسان العبابدة ، الشهيد اللواء الركن طيار أبو القاسم علي رحمة الله ، والرائد ملاح ، محمد خضر البلولة،

والذان استشهداء. مؤخرا ، بمنطقة نيالا أثناء ادائهما لواجبهما المقدس في حماية ارض السودان وأهله ، فقد كان اللواء ابو القاسم كالنسر الجارح فكم ضرب متحركات العدو ومخازن أسلحتها وإرتكازات قواتها.في الجزيرة ودارفور والعاصمة وسنار.و كردفان وغيرها

وكم أحرق طائرات الغزاة وهي تفرغ حمولتها في مطار نيالا وغيرها ، وكم دمر تجمعات مليشيا آل دقلو الإرهابية ومن معها من المرتزقة الاجانب

وبفقدهما فقدت القوات. المسلحة ،إثنين من خيرة ضباطها في سلاح الجو

كما فقد ت قبيلة العبابدة رجلا شرف البلاد وأهله في الكثير من ميادين العطاء بشهادة ، أهل التخصص والشأن

تعازينا لإبناىهما وأسرتيهما ،بالسلمة العالياب والبلولاب جنوب شندي ولجميع أهلنا العبابدة علي إمتداد السودان والدول الاخري

سائلين الله ان يتقبل جهادهما وان يحشرهما مع النبيبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

ثم تعازينا للإخوة في القوات المسلحة، رفقاء درب الشهيدين وهي ضريبة الجندية وقسم الولاء ،وإننا نؤكد ، أنها ليست المرة الأولي التي يصعد فيها شهداء من أبناء العبابدة العسكريين في إطار معركة الكرامة ، بل بلغ عددهم اكثر من خمسة ضباط أعلاهم رتبة اللواء وأدناهم في رتبة الملازم، والشهداء من المدنين أكثر من عشرة بمناطق السودان المختلفة

ولا زال الصف متصل بلا انقطاع حماية للدين والعرض والارض

حتي يقتل. او يطرد آخر عميل ومرتزق من بلادنا

والله اكبر والعزة للسودان والله أكبر والعزة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخري المساندة لها. وهي حرب حتي النصر

المكتب القيادي لإمارة العبابدة،، السودان

24,2,2025م