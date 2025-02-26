والي الخرطوم وقائد قائد سلاح المدرعات يتفقدان الخدمات الأساسية – فيديو

تفقد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة واللواء دكتور ركن نصر الدين عبد الفتاح قائد سلاح المدرعات ومنطقة الشجرة العسكرية الخدمات الأساسية وسبل إعادتها وتوفيرها للمدنيين الذين صمدوا بالمنطقة وكانوا سندا للقوات المسلحة كما تفقدا القوات المنفتحة والاستعدادات لاستكمال تطهير وتأمين جنوب ووسط الخرطوم و تعزيز حماية المدنيين ، حيث خاطب والي الخرطوم بعض الأسر وقوات منطقة الشجرة ، وأبرز ماورد في حديث والي الخرطوم :

▪︎ نعتذر باسم حكومة الخرطوم على عدم الحضور في الفترة السابقة .

▪︎ نحيي القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وكتائب الإسناد ونهنئهم بالإنتصارات الكبيرة وتحية خاصة لسلاح المدرعات الذي وقف حجر عثرة أمام خطط المليشيا الإرها_بية وصد أكثر من مائة هجوم وكبدهم خسائر فادحة ، نسأل الله أن يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى ويعيد المفقودين .

▪︎ اليوم حضر وفد حكومة الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي وأركانحربه ليشرعوا فورا في إستعادة الخدمات لتعويض مواطني الأحياء في هذه المنطقة .

▪︎ إحتفال ولاية الخرطوم بالنصر النهائي سيكون قريبا في منطقة الشجرة العسكرية.

▪︎ سنعمر هذا البلد ونعيده سيرته الأولى وأفضل مماكان إن شاء الله ونعمر البنية التحتية التي استهدفتها مليشيا أسرة دقلو .

إعلام القوات المسلحة