رئاسة قوات الشرطة تدفع بمركبات لشرطة مرور ولاية الجزيرة لتعزيز العمل المروري بالولاية

دشنت شرطة ولاية الجزيرة دفعة جديدة من المركبات الخاصة بإدارة المرور بمقر رئاسة الإدارة بمدينة ود مدني وبحضور اللواء شرطة/عبد الإله علي أحمد مدير شرطة ولاية الجزيرة ومدير دائرة الشؤون العامة ومدير دائرة الجنايات ومدير شرطة محلية ود مدني وخلال المناسبة أكد اللواء شرطة/ عبد الإله علي أهمية هذه المركبات في دعم جهود شرطة المرور مشيدًا بدعم قيادة الشرطة في توفير معينات العمل رغم التحديات التي تواجه البلاد مشيرًا إلى أن شرطة الولاية تعمل وفق خطط وأهداف واضحة تشمل جميع مكوناتها بهدف بسط الأمن والطمأنينة وخدمة مواطني الولاية من خلال تقديم خدمات شرطية متميزة في مختلف المجالات الجنائية والخدمية كما دعا القوة للاستفادة القصوى من هذه الإمكانيات لتعزيز السلامة المرورية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه عبر العميد شرطة / بشري حمزة عبد الله مدير شرطة مرور ولاية الجزيرة عن تقديره للدعم الكبير من مدير عام قوات الشرطة ومدير الإدارة العامة للمرور مؤكدًا أن هذه الإضافات ستسهم في تطوير الآداء المروري ورفع الروح المعنوية للقوة مما ينعكس إيجابًا على إنسيابية الحركة المرورية وسلامة المواطنين وأضاف أن الإدارة مستمرة في تطوير قدراتها وتعزيز جاهزيتها لتقديم أفضل الخدمات بتنفيذ خطط الإدارة العامة للمرور التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتسهيل حركة السير ورفع الوعي المروري بين المواطنين للحد من الحوادث.

المكتب الصحفي للشرطة