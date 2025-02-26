مدير عام قوات الشرطة يترأس الإجتماع الأول للجنة المجتمعية العليا

ترأس الفريق اول شرطة حقوقي/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة الشرطة الإجتماع الأول للجنة المجتمعية العليا بتشريف وزيرة الشباب والرياضة الإتحادي وبحضور أعضاء هيئة الإدارة ووكلاء وزارات الحكم المحلي و الماليةو التنمية الإجتماعية والصحة وممثل ديوان الزكاة.

أكد الفريق اول خالد خلال الإجتماع على أهمية توفر الأمن لتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالمجتمع متناولا أهمية الواجبات والمهام التي تضطلع بها الإدارة العامة للشرطة المجتمعية مشددا علي ضرورة تأهيل وإنشاء المراكز المجتمعية وتطوير البرامج الخدمية والأمنية التي يتم إنفاذها عبر الشراكة المجتمعية والتنسيق بين إدارة الشرطة المجتمعية واللجان المجتمعية بالأحياء السكنية من أجل تفعيل وإستنهاض الجهود الشعبية لمحاربة المظاهر السالبة والتفلتات التي تفرزها التفاعلات المجتمعية بجانب معالجة وتلافي آثار الحرب الواقعة علي المجتمع وتمتين الروابط بين فئات الشعب ومنع تفشي خطاب الكراهية ضمن إستراتيجية قوات الشرطة الكلية وأعلن مدير قوات الشرطة دعم المراكز بالآليات وأجهزة الحاسوب والاتصال.

من جانبه قدم اللواء شرطة حقوقي/ سيف الدين أحمد الحاج مدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعية تنويرا عن أهمية الإدارة والمهام المناط بها تحقيقها عبر المركز المجتمعي واللجنة المجتمعية التي ينتسب إليها مواطني الحي الراغبين للإسهام في الحفاظ علي الإستقرار المحلي في كافة الجوانب الحياتية كاشفا عن إفتتاح عدد18 مركز مجتمعي بمحلية بحري معددا نمازج عن الأنشطة التي نفذتها إدارته لصالح مراكز إيواء النازحين في مجالات خدمية متعددة بالتعاون مع بعض الوزارات ذات الصلة