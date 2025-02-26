عدوي يخاطب فعالية إفتتاح دورة تدريبية بعنوان بناء السلام إعادة الإعمار والبناء ما بعد النزاعات

خاطب السيد الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي سفير جمهورية السودان لجمهورية مصر العربية صباح ٢٤ فبراير فعالية إفتتاح الدورة التدريبية بعنوان بناء السلام وإعادة الإعمار و البناء ما بعد النزاعات والتي يقيمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات لعشرين من الدبلوماسيين السودانيين من الدرجات العليا، بجانب السيد السفير سيف قنديل مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات والسيد السفير ياسر سرور مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان وجنوب السودان.

هذا وتأتي هذه الدورة كإحدى ثمرات التعاون والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين مصر والسودان حيث انعقدت الدورة بالتزامن مع انعقاد آلية التشاور السياسي بين البلدين واللجنة الرباعية برئاسة وزراء الري والخارجية في البلدين.