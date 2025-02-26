بروفيسور دهب يصدر قرارا بعودة مؤسسات التعليم العالي لممارسة نشاطها الأكاديمي داخل البلاد

جاء ذلك تماشيا مع الانتصارات المتتالية التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها خلال الأيام الماضية، وتوسيع الرقعة الآمنة بولايات السودان المختلفة.

وشدد بروفيسور دهب على ضرورة تنفيذ القرار، مشيرا إلى أن التعليم العالي يخوض ملحمة جديدة باستمرار الدراسة بكافة الولايات الآمنة، والولايات التي تم تحريرها من دنس مليشيات الدعم السريع المتمردة التي دمرت تلك المؤسسات بصورة مخططة وممنهجة، مؤكداً اهتمام الدولة بإعادة إعمار ما دمرته المليشيا من مؤسسات.