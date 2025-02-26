شيخ الامين: يا حسرة القلب ووجعه رحلت وتركت قلوبنا مكسورة وأعيننا لا تجف من الدمع

كتب الشيخ الامين عمر الامين نعياً لأحد شهداء الطائرة السودانية التي سقطت في أمدرمان عقب إقلاعها من مطار وادي سيدنا العسكري مساء الثلاثاء: وقال شيخ الأمين: يا حسرة القلب ووجعه، بقلوب يعتصرها الألم أنقل إليكم خبر إنتقال إبني وقطعة من قلبي، قريبي قرب الدم الفارس الشهيد / حسن بدر الدين إلى الدار الآخرة، أثر تحطم طائرته عقب إقلاعها من قاعدة وادي سيدنا العسكرية ووقوعها بمنطقة أمدرمان الثورة الحارة ٧٥، رحل حسن فجأة، تاركاً خلفه وجعاً لا يندمل، وفراغاً لن يملؤه أحد.

حسن بدر الدين مثالاً للطيبة والرجولة، إبناً لا يعرف سوى الخير، قلبه واسع كالسماوات، لا يرد محتاجاً ولا يتأخر عن واجب، كان السند، وكان النور، وكان الأمل، رحل اليوم وترك قلوبنا مكسورة وأعيننا لا تجف من الدمع، لاحقاً بإخوته من قبله.

حسن بدر الدين فارس لم يتخاذل يوماً عن عمله وواجبه، حسن يساعد المساكين بالمسيد، ويخدم المحتاجين، ولم يتردد لوهلة عن خدمة أهالي منطقة أمدرمان، وكان اليد اليمنى للشيخ.

يا وجعي الذي لا ينتهي، ويا خسارتي التي لا تعوَّض، يا من كنت لي أكثر من ابن، رحمك الله بقدر ما أحببتنا وأحببناك، وجعل مقامك في أعلى الجنان، وعوض شبابك الجنة.