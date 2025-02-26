نبيل أديب: لا أملك سلطة التصريح بتوجيه اتهام مباشر لأي جهة

قال رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام نبيل أديب للجزيرة مباشر الاثنين: “لا أملك سلطة التصريح بتوجيه اتهام مباشر لأي جهة بأنها تورطت في فض الاعتصام بل أقوم بتقديم البينات للمحكمة وهي من تحدد ذلك”

وحذف التعديل في الوثيقة البند الـ 16 في المادة الثامنة، الذي نص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات التي جرت في 3 يونيو 2019، حيث تم استبداله بـ “العمل على إنهاء الحرب وتقديم كل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوداني إلى العدالة وفقًا للقانون”.

وأضاف أديب :”بعد حذف البند الخاص بتشكيل لجنة التحقيق في فض الاعتصام من الوثيقة الدستورية أصبح الأمر الآن بيد رئيس مجلس الوزراء بأن يصدر قراراً بحل اللجنة أو إعفائي من رئاستها”.وفي 3 يونيو 2019، فضّت تشكيلات عسكرية اعتصامًا سلميًا أمام مقر قيادة الجيش، حيث ارتُكبت خلالها فظائع مثل القتل الجماعي، ورمي الجثث في النيل، والاغتصاب.

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