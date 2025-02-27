المدير العام لقوات الشرطة يشيد بآداء القوات الخاصة وجاهزيتها لتأمين وحماية أرواح وممتلكات المواطنين

أكد الفريق اول شرطة حقوقى/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة جاهزية قوات الشرطة للاضطلاع بواجباتها فى حماية وتأمين أرواح وممتلكات المواطنين، مجددا تاكيده بتأمين قوات الشرطة لكل المناطق المحررة ونشر القوات لتأمين ممتلكات المواطنين بولايتي الخرطوم والجزيرة، مشيدا بالدور الكبير الذى ظلت تضطلع به قوات الشرطة الأمنية من مهام وواجبات خدمة للوطن والمواطن ، جاء ذلك لدى زيارته التفقدية للادارة العامة للشرطة الأمنية ومخاطبته منسوبى القوات الخاصة بحضور الفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة د./ إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية والتخطيط واللواء شرطة/ إبراهيم مصطفى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة.

المدير العام لقوات الشرطة جدد تاكيداته بقدرة القوات الخاصة بتنفيذ كل المهام والواجبات الشرطية التأمينية تجاه توفير الأمن والأمان للمواطنين لما تمتلكه تلك القوات من خبرات ومسؤلية فى الآداء وضبط المتفلتين الذين يعملون على سرقة ونهب ممتلكات المواطنين ، مؤكدا دعم رئاسة قوات الشرطة وتوفيرها لكل مطلوبات القوات التى تمكنها من المحافظة على ممتلكات المواطنين ، مشيرا الى أهمية التعامل الجيد مع المواطن وحمايته وضبط كل من يحاول المساس بأمنه وممتلكاته بجانب التعامل مع اى متعاون يتم ضبطه وفق القانون.